Тимошенко сравнила жизнь на Украине с «Кварталом 95»

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила сожаление о том, что страну заставляют жить в ритме студии «Квартал 95».

«Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме „95-го квартала“, в то время когда у людей не хватает на элементарное в жизни. И в это время переводить все в стеб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи, которые делаются в стране, недопустимо», — заявила Тимошенко в эфире телеканала «112.Украина», комментируя «заочный конфликт» с Зеленским. Она также отметила, что испытывает сожаление из-за того, что «украинский президент опустился до таких шуток».

По ее словам, она вынуждена вступать в полемику с лидером страны «на языке, который он понимает».

В декабре Тимошенко заявила, что в случае принятия закона о свободной продаже земли Украину ждет голод. По ее мнению, сельскохозяйственные земли скупят транснациональные корпорации, которые «будут засыпать землю химикатами».

Тимошенко также обратила внимание на чиновников, которые ответственны за аграрный сектор Украины. По ее словам, «на все ключевые государственные должности, отвечающие за аграрную политику», Зеленский «назначил ставленников крупных клановых олигархических групп».