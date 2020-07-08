Тимошенко рассказала о «жестоком обмане» украинцев

На прошедших в прошлом году выборах президента Украины людей обманули. Такое заявление сделала председатель фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко.

В эфире канала «112 Украина» она высказала мнение, что украинское государство в скором будущем вынуждено будет импортировать многие товары. Овощи, фрукты, картофель уже привозят из-за рубежа. И это, несмотря на то, что у страны есть «уникальная земля», на которой можно все выращивать.

Бывший премьер-министр Украины отметила, что ее команда сейчас разрабатывает антикризисный план. В нем укажут, как выйти из трудной ситуации.

«Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах, как поставили людей, которые являются марионетками — они несамостоятельные», — считает Тимошенко.

На выборах главы украинского государства в 2019 году победу одержал Владимир Зеленский. Его часто критикуют и обвиняют в несамостоятельности. Недавно внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза позволил себе резкое высказывание в адрес Зеленского. Парламентарий назвал президента бедоносцем.