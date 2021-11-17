Тимошенко раскритиковала предложение Зеленского платить украинцам за прививку

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала предложение Владимира Зеленского платить украинцам за вакцинацию от коронавируса. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Тимошенко заявила, что предложение плохо продумано и не очень понятно, каким образом будут распределяться средства. Кроме того, по ее словам, не все украинцы нуждаются в этих деньгах.

Ранее Зеленский предложил выплачивать привившимся украинцам по тысяче гривен — около 2700 рублей.