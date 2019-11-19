  • Тимошенко хлестко ответила Зеленскому на шутку о ее фигуре

    19 ноября 2019, 17:04

    Ольга Ситникова

    Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала на личной странице в социальной сети Facebook ответ на шутку украинского президента Владимира Зеленского о ее фигуре, сообщил сайт «Утро.ру».
    Тимошенко хлестко ответила Зеленскому на шутку о ее фигуре

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    Тимошенко отметила, что хотела обсудить с главой государства судьбу Украины, однако он выбрал «другой тон». По словам политика, в Незалежной существует «древняя украинская традиция», по которой «раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот».

    Юлия Тимошенко также пошутила, что будет ждать президента «на корпоративах со своим фортепиано».

    Ранее глава Украины Владимир Зеленский иронично отозвался о политической позиции бывшего Премьер-министра Юлии Тимошенко. Президент позавидовал фигуре лидера БЮТ и рассказал, почему она прекрасно выглядит.