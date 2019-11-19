Тимошенко хлестко ответила Зеленскому на шутку о ее фигуре

Зеленский назвал причину стройности «оппозиционной» Тимошенко Подробнее

Тимошенко отметила, что хотела обсудить с главой государства судьбу Украины, однако он выбрал «другой тон». По словам политика, в Незалежной существует «древняя украинская традиция», по которой «раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот».

Юлия Тимошенко также пошутила, что будет ждать президента «на корпоративах со своим фортепиано».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский иронично отозвался о политической позиции бывшего Премьер-министра Юлии Тимошенко. Президент позавидовал фигуре лидера БЮТ и рассказал, почему она прекрасно выглядит.