Тимошенко призвала Украину инициировать новый формат переговоров по Донбассу

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду инициировать новый формат мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом написала «Политика сегодня».

Политик добавила, что Рада должна выступить за изменение Минских соглашений. В нынешнем формате они угрожают суверенитету Украины, считает Тимошенко.

«Нет никакого сомнения, что вся эта эскалация, нагнетание, паника — это давление на Украину и украинскую власть для того, чтобы были приняты Минские договоренности в том виде, который прямо угрожает суверенитету нашего государства», — заявила она.