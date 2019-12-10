Тимошенко призвала лидера Украины к диалогу с общественностью по поводу «формулы Штайнмайера»

Тимошенко призвала Владимира Зеленского к откровенному диалогу с общественностью. Она считает необходим обсудить включение «формулы Штаймайера» в государственное законодательство.

По ее словам, легитимация «формулы Штайнмайера» на высшем уровне вызывает беспокойство. Также как и стремление Владимира Зеленского предоставить особый статус на постоянной основе неподконтрольным территориям.

Не смотря на это, Тимошенко одобрительно высказалась о возобновлении диалога на международном уровне и достижении согласия по вопросу обмена пленными. При этом народный депутат подчеркнула, что некоторые пункты нуждаются в конкретном объяснении.