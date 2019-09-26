  • Тимошенко припугнула Украину продажей иностранцам

    26 сентября 2019, 22:08

    Кирилл Фролов

    Планы украинских властей выставить сельхозугодья на свободные торги могут привести к тому, что 72% территории Украины скупят иностранцы. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщил ТАСС.
    Тимошенко припугнула Украину продажей иностранцам

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    Тимошенко раскритиковала законопроект правительства, согласно которому приобрести земельные наделы смогут украинцы с двойным гражданством, а также украинские фирмы.

    «Но мы все знаем, что по закону Украины могут быть зарегистрированы украинские предприятия, где 99% собственности на компанию могут принадлежать иностранным гражданам или иностранным компаниям», — рассказала о своих опасениях политик.

    Она подчеркнула, что законопроект позволит «полностью продать» 42 миллиона гектаров украинской земли, в том числе иностранцам. А «42 миллиона гектаров — это 72% территории Украины», уточнила Тимошенко.

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    Председатель «Батькивщины» считает, что изменения в Земельный кодекс относительно земель сельскохозяйственного назначения можно принимать только после проведения референдума.

    Фракция Тимошенко в Верховной раде сегодня зарегистрировала законопроект о проведении всеукраинских референдумов.

    Правительство Украины планирует запустить свободный рынок земли с 1 октября 2020 года. После этого приобретать земельные участки сельхозназначения смогут граждане страны, украинские юрлица, а также территориальные общины (громады) и государство.