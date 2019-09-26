Тимошенко припугнула Украину продажей иностранцам

«Слуги народа» перепишут Конституцию Украины Подробнее

Тимошенко раскритиковала законопроект правительства, согласно которому приобрести земельные наделы смогут украинцы с двойным гражданством, а также украинские фирмы.

«Но мы все знаем, что по закону Украины могут быть зарегистрированы украинские предприятия, где 99% собственности на компанию могут принадлежать иностранным гражданам или иностранным компаниям», — рассказала о своих опасениях политик.

Она подчеркнула, что законопроект позволит «полностью продать» 42 миллиона гектаров украинской земли, в том числе иностранцам. А «42 миллиона гектаров — это 72% территории Украины», уточнила Тимошенко.

Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли иностранцам Подробнее

Председатель «Батькивщины» считает, что изменения в Земельный кодекс относительно земель сельскохозяйственного назначения можно принимать только после проведения референдума.

Фракция Тимошенко в Верховной раде сегодня зарегистрировала законопроект о проведении всеукраинских референдумов.

Правительство Украины планирует запустить свободный рынок земли с 1 октября 2020 года. После этого приобретать земельные участки сельхозназначения смогут граждане страны, украинские юрлица, а также территориальные общины (громады) и государство.