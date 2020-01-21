Тимошенко предложила сделать традиционные браки на Украине нормой Конституции

Традиционная семья на Украине должна стать конституционной нормой. Своеобразной пропагандой браков между мужчиной и женщиной занялась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Политик выступила с таким предложением в эфире программы «Свобода слова». Ее процитировало издание «Украинская правда».

«Нужно закрепить в Конституции традиционные семьи, где мужчина и женщина должны создавать семьи», — выразила Тимошенко свое отношение к традиционным ценностям.

Она заметила, что другое видение отношений должно быть личным делом каждого. Однако не стоит «делать это частью Конституции».

Лидер «Батькивщины» намерена изучить программу межфракционного объединения «Ценности. Достоинство. Семья», которое недавно было создано в Раде. В него вошли свыше 300 депутатов. Если объединение, заметила Тимошенко, действительно выступает на стороне традиционных отношений, то ее фракция может к нему присоединиться.

Несколькими днями ранее Юлия Тимошенко заявила, что на Украине начался процесс ликвидации страны. Период независимости украинцами, по ее словам, потерян. Сейчас они живут советами извне.