  • Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли иностранцам

    26 сентября 2019, 16:56

    Ольга Чеснокова

    Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского провести всенародный референдум, прежде чем продавать украинские земли иностранцам. Слова украинского политика процитировал ТАСС.

    Половина украинцев против продажи земель страны

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    Тимошенко заявила, что перед проведением реформы о продаже земель страны сельскохозяйственного назначения «фактически с молотка», необходимо узнать мнение украинцев. Она напомнила Зеленскому об одном из главных пунктов его предвыборной программы — возможности проводить референдумы на Украине.

    «Перед тем, как ставить подобные законопроекты о продаже 72% территории Украины иностранцам, [необходимо] обратиться к народу и провести всеукраинский референдум, чтобы узнать, есть ли поддержка украинцев в вопросе», — заявила Тимошенко.

    Лидер «Батькивщины» добавила, что ее партия подготовила к регистрации в парламенте законопроект «О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе». Кроме того, партия также намерена внести законопроект об изменениях в Земельный кодекс Украины, согласно которому решение о судьбе земли можно принимать только после проведения референдума.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко продлил запрет на куплю-продажу земли сельхозназначения, который ввели на Украине в 2001 году. Об его отмене заговорил Зеленский. По его словам, новая реформа позволит в 2020 году сделать открытым рынок земли. Однако соцопрос показал, что большая часть украинцев не поддерживает эту идею, напомнил сайт «Аргументы и факты».