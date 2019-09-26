Тимошенко потребовала провести референдум по вопросу продажи земли иностранцам

Половина украинцев против продажи земель страны Подробнее

Тимошенко заявила, что перед проведением реформы о продаже земель страны сельскохозяйственного назначения «фактически с молотка», необходимо узнать мнение украинцев. Она напомнила Зеленскому об одном из главных пунктов его предвыборной программы — возможности проводить референдумы на Украине.

«Перед тем, как ставить подобные законопроекты о продаже 72% территории Украины иностранцам, [необходимо] обратиться к народу и провести всеукраинский референдум, чтобы узнать, есть ли поддержка украинцев в вопросе», — заявила Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» добавила, что ее партия подготовила к регистрации в парламенте законопроект «О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе». Кроме того, партия также намерена внести законопроект об изменениях в Земельный кодекс Украины, согласно которому решение о судьбе земли можно принимать только после проведения референдума.

Бывший президент Украины Петр Порошенко продлил запрет на куплю-продажу земли сельхозназначения, который ввели на Украине в 2001 году. Об его отмене заговорил Зеленский. По его словам, новая реформа позволит в 2020 году сделать открытым рынок земли. Однако соцопрос показал, что большая часть украинцев не поддерживает эту идею, напомнил сайт «Аргументы и факты».