  • Тимошенко о Донбассе: Там людей не будет

    02 октября 2019, 19:40

    Ирина Чишкина

    Бывший премьер-министр Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко высказалась о будущем Украины после подписания «формулы Штайнмайера», сообщил сайт Дни.ру.

    Тимошенко заявила, что предоставление Донецку и Луганску особого статуса приведет к колонизации Украины Россией.

    По словам политика, если Киев не разработает собственный сценарий для урегулирования в регионе, страна получит полностью пророссийские республики по аналогии с Приднестровьем, но которые смогут влиять на государство посредством голосования.

    «Там людей не будет», — заявила лидер «Батькивщины» и назвала пятимиллионное население Донецкой и Луганской республик «неправильно голосующими бюллетенями».

    Накануне представители Украины подписали в Минске «формулу Штайнмайера». Согласно этому документу, Донбасс получит временный особый статус в составе Украины, и после местных выборов это положение будет закреплено за регионом окончательно. Для этого требуется принятие Верховной радой специального закона.

    После подписания документа националисты собрались на стихийный митинг в Киеве.

    Также известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко предостерегал нынешние власти от подобного шага.