Тимошенко о Донбассе: Там людей не будет

Тимошенко заявила, что предоставление Донецку и Луганску особого статуса приведет к колонизации Украины Россией.

По словам политика, если Киев не разработает собственный сценарий для урегулирования в регионе, страна получит полностью пророссийские республики по аналогии с Приднестровьем, но которые смогут влиять на государство посредством голосования.

«Там людей не будет», — заявила лидер «Батькивщины» и назвала пятимиллионное население Донецкой и Луганской республик «неправильно голосующими бюллетенями».

Накануне представители Украины подписали в Минске «формулу Штайнмайера». Согласно этому документу, Донбасс получит временный особый статус в составе Украины, и после местных выборов это положение будет закреплено за регионом окончательно. Для этого требуется принятие Верховной радой специального закона.

После подписания документа националисты собрались на стихийный митинг в Киеве.

Также известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко предостерегал нынешние власти от подобного шага.