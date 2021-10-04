Тимошенко назвала «огромным скандалом» стоимость газа на Украине

Украинские цены на газ в восемь раз превышают себестоимость голубого топлива. Такой обман населения является «скандалом огромного масштаба», заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Политик напомнила об интервью бывшего главного исполнительного директора «Нафтогаза» Отто Ватерландера. Перед своей отставкой он сообщил, себестоимость добычи газа на Украине составляет одну гривну за кубический метр. Позже эти цифры опровергли в компании. По словам Тимошенко, заявление Ватерландера является сенсационной новостью.

«Он сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего. Он сказал, что газ украинской добычи стоит одну гривну [за кубометр], это его себестоимость. А почему продают сегодня по цене до восьми гривен — в восемь раз дороже?» — задалась вопросом лидер партии.

Она добавила, что «Нафтогаз» получает в год 76 миллиардов гривен. При этом медицинское обслуживание украинцев обходится ежегодно в 126 миллиардов.

«Это, считайте, 60% от всего, что тратится на здравоохранение, это то, что с завышенных тарифов на газ и тепло зарабатывает НАК „Нафтогаз“. Это скандал огромного масштаба», — подчеркнула Тимошенко.

Политик отметила, что в странах, имеющих достаточное количество газа, для своего населения устанавливают специальные тарифы. На Украине же ситуация совсем другая.