Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre для отражения исходящих от российских истребителей угроз, сообщила газета Times со ссылкой на источники в минобороны Великобритании.

Из пресс-релиза следует, что новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Новые ракеты могут поразить цель размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. Система Sky Sabre, как утверждается, способна управлять полетом 24 ракет одновременно, которые могут уничтожать дроны, истребители и умные бомбы с лазерным наведением.

Министерство, как отмечают источники газеты, хотело запустить новую систему ПВО, «чтобы отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок, таких как Су-57, которым НАТО дал кодовое имя Felon».

Новейшая система ПВО, как отметил министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин, является «яркой демонстрацией наших боевых возможностей тем, кто хочет причинить нам вред».

На состоявшемся в Дубае 14–18 ноября авиашоу преобладали беспилотные системы. В особенности, боевые дроны. Большой интерес у посетителей вызвали беспилотник «Орион» с вооружением российской компании «Кронштадт» и автономная модификация Су-57 Checkmate, показанная «Ростехом».