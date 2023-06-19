Мир 19 июня 2023, 10:54 Times сообщила о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии Times сообщила о подготовке в Польше белоруссов для свержения президента Лукашенко РИА «Новости»

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Белорусы, которые вынуждено уехали из своей страны и хотят потом вернуться туда для борьбы «против режима», сейчас проходят боевую подготовку в Белоруссии. Об этом написала газета The Times.

По данным издания, тренировки проходят в Познани, за них отвечают члены организации BYPOL (признана в Белоруссии экстремистской). Последнюю создали ушедшие в отставку после массовых протестов белорусские силовики. Руководитель BYPOL Александр Азаров заявил, что часть групп уже несколько месяцев находится на обучении.

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«Мы попробовали пойти мирным путем. [Но] государство никогда не обретало свою свободу без крови», — рассказал 60-летний гражданин Белоруссии под позывным Дед.

По его словам, дочь ничего не знает о его занятиях. Она считает, что отец ходит играть в пейнтбол. Женщина 42 лет под позывным Хищник призналась, что приехала туда именно для подготовки к «бою за Белоруссию».

Газета добавила, что ранее организация брала на себя ответственность за диверсии на железных дорогах Белоруссия в прошлом году, а также на нападение на самолет из России А-50 в Мачулищах зимой 2023 года.