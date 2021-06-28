Times: Меркель задумалась о запрете въезда в ЕС британцев из-за COVID-19

Германия намерена запретить туристам из Великобритании въезжать в Евросоюз из-за пандемии. Причем неважно, привились ли британцы от COVID-19 или нет. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит этот вопрос с высокопоставленными европейскими должностными лицами в объединенном комитете Евросоюза по реагированию на политические кризисы.

Меркель собирается объявить Великобританию «страной, вызывающей озабоченность» из-за распространенного там штамма коронавируса «дельта».

Газета написала, что предложению канцлера будут противостоять Кипр, Мальта, Греция, Испания и Португалия. Журналисты уточнили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретится с Меркель уже следующую пятницу, и попытается убедить ее передумать.

Ранее Германия внесла Россию и Португалию в список государств, которые вызывают опасения из-за широкого распространения «дельта» варианта коронавируса. В связи с этим немецкие власти с 29 июня ужесточат требования для прибывающих в страну россиян, а также ограничат поездки немцев в Россию и Португалию.