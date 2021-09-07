Times: Лондон заявил, что Париж бездействует в борьбе с миграцией через Ла-Манш

Лондон обвинил Париж в бездействии в борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш. Англия пригрозила, что откажется предоставлять Парижу многомиллионную помощь, если пограничники и береговая охрана страны не начнут активнее мешать гражданам в попытках нелегально пересечь границу.

Об этом сообщил The Times со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Прити Пател. По данным издания, свое заявление она сделала во время встречи с депутатами от правящей Консервативной партии.

«Мы пока не дали им ни пенни, и Франции придется организоваться должным образом, если она хочет увидеть деньги. Оплата зависит от результата, и этого результата мы пока не видели», — отметила она.

Речь идет о помощи в размере 75 миллионов долларов, которую Лондон обещал Парижу за увеличение в два раза числа морских патрулей в проливе Ла-Манш. Это необходимо, чтобы сократить число нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Англию из Франции. Ла-Манш является основным местом нелегального пересечения границы.

По данным издания, 6 сентября был установлен антирекорд по количеству мигрантов, которые прибыли в Англию на лодках из Франции — более тысячи человек. Люди пытаются попасть из Франции в Великобританию, потому что уверены, что там проще легализоваться и получить работу, а также оформить социальное пособие.