Times: Джонсон попытался извиниться перед Елизаветой II

Премьер-министр Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за то, что та одобрила приостановку парламента по его рекомендации, а потом это действие Верховный суд Британии признал незаконным.

Как сообщила газета The Sunday Times, королева была чрезвычайно обеспокоена предложением премьера приостановить работу законодательного органа еще до решения Верховного суда. Теперь, когда суд признал приостановку незаконной, отношения между Букингемским дворцом и канцелярией премьера подорвались.

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Источник газеты утверждает, что Джонсон постарался как можно скорее связаться с королевой, чтобы сказать, насколько он сожалеет. Однако сам премьер комментировать этот разговор не стал, сославшись на то, что не намерен раскрывать детали переговоров с Елизаветой II.

«Суд пришел к выводу, что решение посоветовать ее величеству приостановить работу парламента было незаконным, поскольку оно приводило к нарушению или препятствованию способности парламента выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования», — цитирует газета судью Бренду Хейл.

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Газета утверждает, что придворные намерены оградить королеву от «политического шторма» из опасений, что Джонсон использует речь королевы в качестве средства для запуска всеобщих выборов.

О приостановке работы парламента было объявлено в середине сентября. По задумке Джонсона, парламент не будет заседать, пока правительство страны будет вести переговоры с Брюсселем о сделке по выходу из Евросоюза. 14 октября перед британскими депутатами, вернувшимися с вынужденных каникул, должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.