Times: Британия начала разработку «паспортов вакцинированных»

По данным издания, работу над системой сертификации для туристов ведут МИД, министерство транспорта и Минздрав.

Греция уже заявила, что готова отказаться от правил самоизоляции для туристов, которые смогут доказать, что получили прививку от коронавируса. Представители туристического бизнеса отметили, что британцы смогут отправиться туда уже в мае, но при условии, если они представят доказательство вакцинации.

Туристические компании Великобритании уже высказывались за введение специальных документов для вакцинированных граждан. Они считают, что такой шаг может повысить количество клиентов и восстановить пострадавший в ходе пандемии бизнес.

Против такого шаг выступали власти. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон несколько раз заявлял, что не допустит введения таких документов, так как это создает почву для неравенства и ограничений. Его поддержал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Великобритании в декабре 2020 года. На данный момент количество привитых составило 10,5 миллиона человек.