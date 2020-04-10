Times: Борис Джонсон вернется к работе через месяц

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нескоро вернется к своим обязанностям. Приступить к работе глава британского правительства сможет только через месяц.

Сроки возвращения Джонсона озвучила газета The Times со ссылкой на правительственные источники. Премьер-министра, который заболел COVID-19, перевели из реанимации в обычную палату. Он пошел на поправку и находится в «отличном настроении».

На Даунинг-стрит делают разные прогнозы на счет того, как скоро Джонсон снова начнет работать. Речь идет минимум о месяце без премьер-министра. Более того, политик вряд ли сумеет приступить к своим обязанностям сразу и будет постепенно увеличивать нагрузки.

О том, что Борис Джонсон заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. Британский премьер отправился в самоизоляцию и не бросил работу. У него держалась высокая температура, а 5 апреля Джонсона госпитализировали. На следующий день его состояние ухудшилось — политика перевели в реанимацию. Состояние премьера позже назвали стабильным — подключение к ИВЛ ему не понадобилось.