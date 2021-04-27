Time впервые собрал топ-100 самых влиятельных компаний в один рейтинг

Рейтинг самых влиятельных компаний впервые составил журнал Time. По аналогии со списком самых влиятельных людей мира в него попали предприятия, которые формируют будущее человечества.

Проект состоит из пяти категорий: «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты» и «Разрушители». В каждую из них включили от 16 до 21 компании — от технологических стартапов и фирм криптовалют до фармацевтических гигантов.

Лидером среди «Первопроходцев» стала американская медиакомпания Hello Sunshine. Ее создала актриса и продюсер Риз Уизерспун. Национальная баскетбольная ассоциация возглавила раздел «Лидеры», а аналитическая компания Gro Intelligence оказалась на первой строке в категории «Инноваторы».

К «Гигантам» отнесли производителя автомобилей General Motors, а к «Разрушителям» — компанию Illumina, которая занимается разработкой, производством и внедрением систем анализа генетического разнообразия и биологических функций.

При составлении рейтинга Time свел воедино сведения из сфер здравоохранения, развлечения, транспорта, технологий и многих других. Данные оценивались по ключевым факторам, в том числе актуальности, влиянию, инновации, лидерству, амбициям и успеху.