Time впервые назвал ребенка года

Гитанджали Рао из штата Колорадо разработала браузерное расширение, благодаря которому можно распознать травлю в интернете. В настоящий момент подросток трудится над технологией для выявления паразитов в воде.

«Я всегда была тем, кто хотел вызвать улыбку на чьем-то лице. Это было моей повседневной целью — просто сделать кого-то счастливым», — рассказала Гитанджали в интервью изданию.

Созданный ей сервис под названием Kindly является расширением для Chrome. Буллинг в Сети он обнаруживает при помощи искусственного интеллекта.

«Цель не в наказании. В подростковом возрасте, могу судить по себе, человек иногда склонен к агрессии. Вместо того чтобы набрасываться на кого-то, у них появится возможность переосмыслить свои слова и знать, как поступить в следующий раз», — объяснила американка принцип, по которому создавала расширение.

Редакция Time задумалась над созданием отдельной номинации для детей после того, как в 2019 году звание «Человек года» присвоили 16-летней Грете Тунберг. Впервые им удостоили жителя планеты младше 25 лет.