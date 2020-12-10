Time составил шорт-лист претендентов на звание «Человека года»

Как пишет издание, в шорт-лист вошли борющиеся с пандемией медики и главный инфекционист США Энтони Фаучи. На днях он заявил, что публично сделает прививку от коронавируса, чтобы подать пример другим людям. Он сомневается в безопасности российской вакцины от 2019-nCoV и считает, что Великобритания поторопилась с одобрением препарата производства Pfizer и BioNTech.

Еще одним пунктом на звание числится не человек, а целое общественное движение. Речь идет о нашумевшем антирасистском Black Lives Matter, которое зародилось в Соединенных Штатах после того, как белый офицер полиции Дерек Шовин задушил коленом во время задержания темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

В прошлом году Time назвал «Человеком года» юную экоактивистку из Швеции Грету Тунберг.