Тimе: Помпео собрался в «безболезненную» отставку

Госсекретарь Майк Помпео планируется уйти со своего поста, чтобы избираться в Сенат в качестве представителя штата Канзас на выборах 2020 года. Проблема в одном — как это сделать максимально безболезненно.

WSJ: Помпео слышал телефонный разговор Трампа с Зеленским Подробнее

Об этом газете Time сообщили три источника из республиканской партии. Ранее Помпео планировал оставаться на своем посту до весны 2020 года, но последние события, в том числе, возможный импичмент президента США Дональда Трампа, могут нанести ущерб его политической репутации.

Сейчас Помпео намерен дожидаться возможности, чтобы совершить максимально плавный выход из администрации.

Неизвестно, обсуждал ли госсекретарь свои планы с Трампом. Слухи об уходе Помпео циркулируют в Сенате довольно давно, хотя его помощники все отрицали.

Американские СМИ в октябре сообщили, что Майк Помпео был свидетелем телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который стал формальной причиной разбирательства.

При этом до сих пор неизвестно, участвовал ли он в переговорах.