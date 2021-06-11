Time поместил на обложку Байдена с отражением Путина

Американский журнал Time в преддверии встречи президентов России и США поместил на обложку нового номера Владимира Путина и Джо Байдена. Изображение опубликовали в Twitter еженедельника.

На обложке Байден изображен в темных очках, в которых отражается Путин.

Российско-американский саммит пройдет в Женеве 16 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что на повестку встречи будут вынесены двусторонние отношения стран, борьба с коронавирусной инфекцией, а также урегулирование региональных конфликтов.

Перед встречей с Путиным Байден посетит саммит G7. Западные СМИ считают, что власти стран «Большой семерки» будут обсуждать с ним Россию. По мнению российских политологов, график Байдена был составлен таким образом, чтобы на встречу с Путиным он приехал, имея на руках какой-то уровень поддержки со стороны своих союзников и друзей.

Супруга Байдена ранее заявила, что он «чересчур готов» к встрече с Путиным. Об этом первая леди США сказала после чаепития с женой британского премьера Бориса Джонсона, сообщал RT.