Time назвали сборником карикатур из-за выбора Байдена «Человеком года»

«Сатирический» журнал Time в последнее время своими обложками стал напоминать сборник карикатур. Об этом во время беседы с «360» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Так он отреагировал на то, «Человеком года» по версии издания стал Джо Байден.

«Это уже давным-давно превращается в сборник карикатур какого-то сатирического журнала. <…> Сейчас у нас Байден и Харрис в рамках того, что они сделают. Ну они наворотят и сделают, соответственно. <…> У Байдена есть враг — Россия. <…> Куда это все приведет, мы с вами можем только догадываться», — заявил Ордуханян.

Он добавил, что у современной англо-саксонской журналистики сейчас такие герои. Это не имеет никакого отношения к объективной оценке ситуации в мире.

«Неужели эти два человека, которые украли выборы у Трампа, люди, которые ничего не решают, за которыми стоит колоссальный финансовый олигархат, достойны быть на обложке журнала [Time]? Они достойны быть на обложке журнала „Цирк“», — возмутился собеседник.

Ранее журнал Time присудил звание «Человек года» демократу Джо Байдену, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, и возможному вице-президенту Камале Харрис. За право оказаться на обложке журнала с ними соревновались действующий глава Белого дома Дональд Трамп, борющиеся с пандемией врачи и главный инфекционист США Энтони Фаучи, а также «Движение за расовую справедливость».