Time назвал 2020-й худшим годом

Американский журнал Time объявил 2020-й худшим годом. Обложка с таким заявлением опубликована в Twitter-аккаунте издания.

«Новая обложка Time: 2020 испытал нас сверх меры. Что нас ждет после этого ужасного года?» — так подписан твит.

Материал с названием, как на обложке, подготовила для издания кинокритик Стефани Захарек. Она признала, что в США случались и куда более тяжелые годы. Тем не менее почти никто из ныне живущих еще не переживал ничего подобного. Под этим Захарек имела в виду пандемию коронавируса.

«Моя работа в качестве кинокритика — смотреть фильмы и выделять из них связь с миром и нашими жизнями. Будь 2020-й картиной-антиутопией, вы бы, скорее всего, выключили ее после 20 минут. Этот год не был зловеще волнующим, как выдуманный апокалипсис. Он, помимо того, что был полон боли, был до сумасшествия будничным, при этом ежедневная рутина стала нашим врагом», — поделилась своими мыслями Захарек.

Ранее Time впервые назвал ребенка года — 15-летнюю американку Гитанджали Рао. Она опередила пять тысяч своих соотечественников благодаря исследованиям в области высоких технологий.