Time назвал 100 самых влиятельных людей года

Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2021 года. Среди них оказались принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Их фото поместят на обложку журнала.

Список Time состоит из нескольких категорий. Герцог и герцогиня Сассекские попали в категорию «Иконы». Там же оказалась певица Бритни Спирс, которая смогла освободиться от опеки своего отца и начать жить самостоятельной жизнью. Также среди «икон» можно увидеть японскую теннисистку Наоми Осаку и бейсболиста Сехэи Оотани.

Еще одна категория «Пионеры». Сюда включили, в частности, певицу Билли Айлиш, канадского дизайнера Аврору Джеймс, американскую гимнастку Сунису Ли.

Самыми влиятельными «Титанами» по версии Time стали среди прочих глава Apple Тим Кук, рэпер Тимбаленд, гимнастка из США Симона Байлз и певица Анжелика Киджо из Бенина.

В категории «Деятели искусства» можно увидеть режиссера Хлою Чжао, актрис Скарлетт Йоханссон и Кейт Уинслет, рэперов Lil Nas X и Bad Bunny.

Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний лидер Штатов Джо Байден вместе оказались в категории «Лидеры». Компанию им составили американский вице-президент Камала Харрис, председатель КНР Си Цзиньпин и глава политического офиса движения запрещенного в России движения «Талибан»* Абдул Гани Барадар.

Имена основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, сооснователя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина и главы Nvidia Дженсена Хуанга можно увидеть среди «Новаторов».

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.