Тимановская стала лицом нефтяной компании в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская стала лицом польской нефтяной компании PKN ORLEN. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Тимановская рассказала, что компания окажет ей финансовую поддержку. Спортивную карьеру она продолжит в Польше.

«Рад, что, поддерживая ее, мы дадим ей возможность и дальше развиваться в спорте. Надеюсь, в ближайшее время Кристина вернется к тренировкам и спортивным соревнованиям», — рассказал руководитель компании Даниэль Обайтек.