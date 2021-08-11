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    11 августа 2021, 20:50

    Тимановская стала лицом нефтяной компании в Польше

    Дарья Морозова

    Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская стала лицом польской нефтяной компании PKN ORLEN. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Тимановская рассказала, что компания окажет ей финансовую поддержку. Спортивную карьеру она продолжит в Польше.

    «Рад, что, поддерживая ее, мы дадим ей возможность и дальше развиваться в спорте. Надеюсь, в ближайшее время Кристина вернется к тренировкам и спортивным соревнованиям», — рассказал руководитель компании Даниэль Обайтек.