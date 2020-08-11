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    11 августа 2020, 07:26

    Тим Кук стал миллиардером

    Наза Салех Захи

    Глава американской корпорации Apple Тим Кук оказался в списке миллиардеров. Его состояние превысило эту цифру после того, как акции «яблочной» компании подорожали. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.
    Тим Кук стал миллиардером

    При этом агентство не привело точную сумму, которая есть сейчас у Кука. Журналисты отметили, что за неделю акции Apple на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли почти на 5%. Капитализация корпорации — более 1,9 триллиона долларов.

    Оценка состояния главы Apple рассчитывалась на основе данных из открытых источников. Однако эксперты не исключили, что в реальности речь может идти все-таки о меньшей сумме. Ведь руководитель корпорации мог анонимно жертвовать деньги.

    Ранее Apple сообщила, что в третьем квартале 2020 года заработала 59,7 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 11,3 миллиарда. В прошлом году показатели были меньше: 53,8 миллиарда и десять миллиардов соответственно.

    Недавно Apple выступила против регистрации товарного знака небольшого стартапа Prepear. Все из-за того, что новая компания решила использовать в качестве логотипа грушу. Представителям американской корпорации кажется, что этот знак похож на ее знаменитое яблоко.

    Apple основана в 1976 года. Она специализируется на продаже iPhone, iPad, iMac, MacBook, музыкальных iPod и другой продукции. В августе стало известно, что из компании уходит ее главный маркетолог Фил Шиллер. Он проработал в корпорации 33 года. Об этом написала «Газета.ru».

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