Тим Кук стал миллиардером

При этом агентство не привело точную сумму, которая есть сейчас у Кука. Журналисты отметили, что за неделю акции Apple на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли почти на 5%. Капитализация корпорации — более 1,9 триллиона долларов.

Оценка состояния главы Apple рассчитывалась на основе данных из открытых источников. Однако эксперты не исключили, что в реальности речь может идти все-таки о меньшей сумме. Ведь руководитель корпорации мог анонимно жертвовать деньги.

Ранее Apple сообщила, что в третьем квартале 2020 года заработала 59,7 миллиарда долларов. Чистая прибыль составила 11,3 миллиарда. В прошлом году показатели были меньше: 53,8 миллиарда и десять миллиардов соответственно.

Недавно Apple выступила против регистрации товарного знака небольшого стартапа Prepear. Все из-за того, что новая компания решила использовать в качестве логотипа грушу. Представителям американской корпорации кажется, что этот знак похож на ее знаменитое яблоко.

Apple основана в 1976 года. Она специализируется на продаже iPhone, iPad, iMac, MacBook, музыкальных iPod и другой продукции. В августе стало известно, что из компании уходит ее главный маркетолог Фил Шиллер. Он проработал в корпорации 33 года. Об этом написала «Газета.ru».