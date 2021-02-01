Тиктокерша сняла новое видео за секунду до смерти

В номере отеля Hyatt Regency американской Атланты 16-летняя Калиша Пинки Уильямс сняла ролик, на котором танцует. Кто-то вошел в дверь, девушка испугалась и выключила камеру. Позже ее нашли без сознания с огнестрельным ранением в области паха. Калиша была доставлена в больницу, где умерла, не приходя в себя.

По данным местного издания AJC, в отеле был задержан и позже арестован подросток, имя которого не раскрывается.

«По предварительным данным, жертва находилась в номере отеля Hyatt Regency со своим несовершеннолетним знакомым. Между ними произошел словесный спор, в результате которого подросток застрелил девушку», — сообщили в полиции Атланты.

После допроса юноше было предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах и хранении оружия. Свидетелей преступления нет, подростки находились в номере вдвоем.

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