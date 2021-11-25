Тиктокерша из Казахстана стала самым популярным блогером СНГ

Казахстанская тиктокерша Homm9k (Хомяк) обогнала трюкача Кирилла Колесникова по числу подписчиков и стала самым популярным блогером в России и СНГ. На ее аккаунт подписаны 34,7 миллиона пользователей.

В своих роликах девушка забавно наряжается, накладывает необычный грим, танцует, изображает разных персонажей и поет под фонограмму.

По версии системы мониторинга и анализа СМИ и соцсетей, Homm9k несколько месяцев находится на первом месте среди всех блогеров в TikTok. Девушка считает, что ее миссия в том, чтобы воспитывать у подписчиков любовь к себе и формировать умение не бояться камеры и стойко реагировать на негативную критику. Блогерша является резидентом популярного во всем мире TikTok-дома Yolo House. Он находится в Казахстане.

Homm9k заявила, что чувствует особую ответственность перед своей командой, назвала ее семьей и рассказала о поддержке со стороны людей, с которыми вместе работает. Когда тиктокерша побывала этой осенью на съемках шоу Comedy Club, она записала ролик с Гариком Харламовым и Павлом Волей. Видео набрало в TikTok около 60 миллионов просмотров и более шести миллионов лайков.