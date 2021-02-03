TikTok запустит новую функцию. Она поможет бороться с фейками

Новая функция, которую планирует запустить социальная сеть TikTok, поможет бороться с недостоверной и неточной информацией. Пользователей будут предупреждать о непроверенных публикациях.

«Сначала пользователь увидит уведомление на видео, если контент уже рассмотрели, но не смогли подтвердить. Автор видео также получит уведомление. Если пользователи намереваются поделиться помеченным видео, они увидят напоминание о том, что видео было помечено как неподтвержденный контент», — говорится в сообщении, которое опубликовали на сайте TikTok.

Сейчас соцсеть отправляет видео на проверку экспертным сервисам, которые устанавливают достоверность информации. Если подтверждается, что ролик содержит фейк, его удаляют с платформы.

По данным TikTok, при тестировании функции число репостов видео с неподтвержденным контентом уменьшилось почти на четверть. Нововведение начнет работать во всем мире в течение нескольких недель. В США и Канаде его запустят уже на днях.