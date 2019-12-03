TikTok заподозрили в дискриминации ЛГБТ и инвалидов

Руководство соцсети решило защитить ту группу людей, которая может подвергаться травле. При этом модераторы сами определяют, каких пользователей относить к «специальной категории», и ограничивает охват их роликов. Надо заметить, что популярность человека в TikTok сильно зависит от того, попадет ли публикация пользователя на страницу рекомендаций.

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Источники портала уточнили, что видео из одной «категории риска» может быть рекомендовано лишь тем людям, которые находятся в той же стране, что и автор ролика. Контент, попавший в категорию «Auto R», исчезает из ленты рекомендаций после определенного количества просмотров.

В список попали пользователи с аутизмом, синдромом Дауна, инвалидностью, дефектами лица, представители секс-меньшинств, а также «толстые и уверенные в себе». При этом издание выразило сомнение, что модератор может по минутному ролику диагностировать у человека аутизм.

Представитель TikTok заявил, что компания не планирует применять такой подход в долгосрочной перспективе. При этом источники рассказали, что данные правила начали действовать только в сентябре 2019 года. Однако в соцсети подчеркнули, что сейчас у них работают более детальные правила защиты от буллинга.

TikTok — это китайская социальная сеть, в которой пользователи выкладывают минутные ролики, ведут прямые эфиры и обмениваются сообщениями.