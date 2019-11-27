TikTok заблокировал доступ к аккаунту блогера из-за видео о концлагерях в Китае

Семнадцатилетняя Фероза Азиз опубликовала видео, в котором обвинила Китай в заключении мусульман в концентрационные лагеря. Ролик стал вирусным, а доступ к аккаунту девушке заблокировали. Но официальной причиной назвали другой материал. Специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат рассказал «360», могла ли социальная сеть пойти на поводу у Пекина или причины блокировки совсем другие.

В начале видео TikTok Фероза Азиз рассказывает подписчикам, как нужно завивать ресницы. Однако неожиданно переходит на тему так называемых концлагерей Китая, где власти якобы перевоспитывают этнические меньшинства. По информации СМИ, всего в лагерях могут находиться более миллиона человек, в том числе имеющих иностранные гражданства. Многие из них, пишет The Guardian, прошли через пытки, изнасилования и оскорбления. Пекин же утверждает, что учреждения созданы для учебы.

«Итак, первое, что вам нужно сделать, — это взять ваши щипцы для завивки ресниц, завить ресницы, что очевидно. Затем вы положите щипцы и используете телефон, в который смотрите сейчас, чтобы узнать, что происходит в Китае, как они строят концлагеря, бросают туда невинных мусульман… Это очередной холокост, однако об этом никто не говорит», — заявляет девушка и, как ни в чем не бывало, продолжает рассказ про реснички.

С воскресенья по понедельник Азиз опубликовала три ролика о том, как Китай обращается с этническими меньшинствами и, в частности, с уйгурами. Первый набрал более 1,4 миллиона просмотров. Еще более трех миллионов просмотров набрала копия видео, загруженная в Twitter. Этот же ролик с продолжением в Instagram лайкнули почти шесть тысяч человек.

Такая популярность не прошла бесследно — TikTok заблокировал ей возможность размещать новый контент. Это вызвало возмущение в Сети. Китайскую соцсеть обвинили в цензуре. Сама компания отметила, что все действия, касающиеся аккаунта Азизы, не имеют отношения к популярному ролику. «Китайское правительство никогда не обращалось к нам с просьбой удалить какой-либо контент, и мы бы не стали этого делать, если бы нас попросили», — заявили в TikTok.

При этом представитель компании рассказал BuzzFeed News, что девушку заблокировали из-за совсем другого видео.

В нем Фероза под музыку рассказывает, какие мальчики нравились ей раньше и какие нравятся теперь. Последним в подборке девочки стоит Усама бен Ладен. Однако Азиза не верит в объяснения TikTok. «Это была мрачная шутка… очевидно, никто в здравом уме этого не подумает и не скажет всерьез», — заявила мусульманка.

По ее словам, многие пользователи соцсети активно используют черный юмор и при этом имеют доступ к своему аккаунту.

TikTok может ограничивать контент под разными предлогами из-за того, что является китайской социальной сетью. Так считает специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат. По его мнению, в Китае нет полной свободы, как в западных демократических странах, как нет там и свободного интернета.

Блокировка из-за видео с шуткой про Усаму бен Ладена — это просто оправдание. Ведь это звучит более разумно. Блокировка из-за напоминания о террористе. TikTok не может сказать, что заблокировал видео из-за темы религии и так далее. Иначе получится, что блокировка идет по просьбе правительства Китая, а это основной рынок этой социальной сети Сохраб Гайрат.

Гайрат отметил, что наверняка TikTok не хочет попасть в черный список соцсетей. Ведь китайский рынок, по его словам, последние три года один из самых развивающихся, потому что экономика страны безумно растет, как и платежеспособность молодого населения. Поэтому компании приходится играть по правилам Пекина, оставаясь единственной открытой сетью внутри государства. «Легче заблокировать аккаунт какого-то подростка, который говорит правду, чем поссориться с Китаем», — заключил собеседник «360».