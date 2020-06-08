TikTok-ведьмы проклинают полицейских в США

«Ведьмы» присоединились к движению Black Lives Matter, которое стало снова актуальным из-за беспорядков в США, написало ИА Nation News. Они проклинают полицейских, но не всех, а лишь тех, кто применяет силу к мирным протестующим. Демонстрантов «ведьмы» обучают защитным заклинаниям и колдовским символам.

Колдунья под ником @jes.tkidding заявляет, что нашла самый простой способ навести порчу на сотрудников правоохранительных органов. Для этого необходимо написать их имена на бумаге, поджечь ее черной свечой и выжидать, когда она догорит до конца.

Отмечается, что пользователям также предлагают использовать силу полной Луны и делать небольшие жертвы.

Но есть и реальные меры борьбы с жестокостью правоохранителей в США. «Ведьмы» советуют подписывать петиции и участвовать в мирных акциях протестов.

За неделю хэштег набрал более 10 миллионов просмотров.