Мир 27 марта 2023, 14:03 TikTok предложили запретить на Украине Петиция с призывом временно запретить TikTok на Украине появилась на сайте Зеленского Unsplash

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Петиция с призывом временно ограничить работу китайской социальной сети TikTok на Украине появилась на сайте офиса президента Владимира Зеленского.

Авторы инициативы объяснили, что мера необходима, потому что в условиях боевых действий TikTok стал инструментом пропаганды.

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«Через видео в TikTok идет много пропаганды, предлагаю закрыть его хотя бы на период боевых действий», — отметили в пояснительной записке к петиции.

Документ появился на сайте Зеленского еще 24 марта, за него отдали уже свыше трех тысяч голосов из необходимых 25 тысяч. Срок сбора подписей составит 90 дней.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что TikTok представляет угрозу безопасности страны. Он считает, что ей необходимо положить конец.

Также ранее стало известно, что в Великобритании бойцам спецназа запретили пользоваться TikTok из-за угрозы шпионажа и вероятных срывов секретных операций.