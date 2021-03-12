TikTok помог посадить владельцев религиозной школы-интерната, где били и насиловали учениц

В Америке дело религиозной школы-интерната «Круг надежды» сдвинулось с места после того, как дочь основателей завела TikTok. Как выяснилось, долгие годы над воспитанницами издевались, но закон был бессилен. Однако теперь основателям грозит пожизненное.

Супружеская пара Хаусхолдеров обещала перевоспитать трудных подростков по религиозной системе. Но на самом деле над детьми издевались, несколько девушек даже заявили о случаях сексуального насилия, сообщил сайт NBC.

Заведение было расположено в штате Миссури. Местные законы разрешают открывать такие школы, полицейские не вмешиваются в их дела и даже не ведут отчетность. Из-за этого пострадали многие юные американцы. На «Круг надежды» неоднократно жаловались в полицию. Но отсутствие доказательств мешало шерифам начать действовать.

По данным сайта организации, они начали свою деятельность в 2006 году и одновременно у них могло находиться на воспитании 20 девушек.

В результате взрослая дочь Хаусхолдеров начала интересоваться деятельностью родителей. Она долгое время жила отдельно от них, но когда-то тоже попала под их «перевоспитание». Девушка завела страницу в TikTok, где рассказала о своем опыте, а также призвала всех пострадавших ей писать. Многие откликнулись и предоставили ей записи разговора, по которым можно было уже сложить реальную картину происходящего там. Ее ролики в общей сумме набрали более 30 миллионов просмотров. Но главное — их посмотрели власти.

В августе прошлого года власти округа Сидар пришли в «Круг надежды» и забрали оттуда 25 девочек. Новый набор пара объявлять не стала, заявив, что они не хотят провоцировать «коррумпированного шерифа».

В департаменте полиции подтвердили, что расследовать происходящее их побудила именно страничка дочери Хаусхолдеров, сообщило NBC News. Известно, что в двух исках ее отца обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в 2015 году и наказании голоданием. Владельцы интерната все отрицали. Они были уверены, что против них настроены ученицы, которые не смогли исправиться.

«Эти обвинения не выдержат тщательной проверки и свидетельских показаний другой стороны. Они крайне злы и ожесточенны, им нужно кого-то обвинить», — передал сайт kansascity слова Стефани Хаусхолдер.

Несколько дней назад Бойда и Стефани Хаусхолдер арестовали. Им предъявили обвинения по 102 пунктам, включая изнасилование, сексуальный контакт с учащимся, жестокое обращение с детьми, сообщил CNN. Паре грозит пожизненное. Скорее всего, в будущем это дело поможет местным властям внести поправки в законы, чтобы у таких организаций было меньше шансов на работу.