TikTok помог девочке спастись от педофила

Пропавшая без вести 16-летняя девочка в США смогла спастись от педофила. Ей помог жест, который она увидела в TikTok. Об этом сообщил Fox 8 News.

По данным издания, мужчина ехал в автомобиле, когда обратил внимание на пассажирку соседней машины. Девочка с заднего сидения показывала ему жест, который обозначает просьбу о помощи в случае домашнего насилия или других проблем. Это универсальный международный сигнал — нужно повернуть ладонь к человеку, потом сжать большой палец и накрыть его другими пальцами.

Мужчина понял сигнал и сообщил в 911. В результате полицейские задержали автомобиль с потерпевшей прямо на одной из автомагистралей. За рулем был 61-летний Джеймс Герберт Брик — его арестовали за незаконное лишение свободы. 16-летняя девочка рассказала, что ездила со злоумышленником через Северную Каролину, Теннеси, Кентукки и Огайо. При этом на телефоне мужчины нашли снимки несовершеннолетней сексуального характера.

Девушка также отметила, что узнала про жест, который спас ей жизнь, из популярной социальной сети TikTok.