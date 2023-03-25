Мир 25 марта 2023, 04:12 TikTok помешал норвежскому оружейному заводу нарастить выпуск боеприпасов для Украины Норвежскому заводу Nammo из-за TikTok не хватает энергии для производства снарядов для ВСУ Публичное достояние

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Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на нехватку электроэнергии из-за строительства дата-центра TikTok. Как сообщила газета VG, из-за этого компания не может нарастить производство боеприпасов для Украины.

Авторы статьи рассказали, что Nammo рассчитывал существенно расширить свое производство для более активного выпуска боеприпасов для армии Норвегии, НАТО и на нужды Украины. Но для этого заводу понадобится дополнительная электроэнергия. Однако местная энергокомпания решила выделить большую долю свободных мощностей дата-центру TikTok, который строится неподалеку.

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«Властям необходимо выбрать между хранением видео с котятами и обеспечением критически важных общественных функций», — возмутился гендиректор Nammo Мортен Брандтсег.

Он также пригрозил, что без дополнительных мощностей производитель не сможет нарастить выпуск снарядов при всем желании.

Ранее Минобороны Норвегии анонсировало передачу Украине восьми танков Leopard 2 и четырех машин поддержки специального назначения. Первые танки ВСУ получили несколько дней назад, сообщили в ведомстве.