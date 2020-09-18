TikTok ответил на решение США запретить скачивание приложения

Власти США введут запрет на скачивание TikTok и WeChat на территории страны. В свою очередь, в TikTok заявили, что не согласны с таким решением американского Министерства торговли.

«Мы не согласны с решением Министерства торговли США и разочарованы тем, что оно намерено запретить новым пользователям скачивать приложение начиная с воскресенья и запретить использование приложения TikTok с 12 ноября», — сказали «360» в пресс-службе TikTok.

Приложением пользуются 100 миллионов пользователей в США, напомнили представители мессенджера. Компания, в свою очередь, обеспечивает защиту их конфиденциальности и безопасности.

«В своем предложении правительству США мы уже взяли на себя обязательства обеспечить беспрецедентный уровень прозрачности и ответственности, намного превышающий то, что готовы делать другие приложения, включая сторонний аудит, проверку безопасности кода и надзор правительства США за безопасностью данных», — добавили в TikTok.

В компании подчеркнули, что за обслуживание и эксплуатацию приложения в США будет отвечать американский поставщик технологий. Кроме того, на него ложатся обязанности по данным и услугам, которые необходимы для обслуживания пользователей на территории страны.

«Мы будем продолжать оспаривать несправедливый указ, который был введен без надлежащей правовой процедуры и который грозит лишить американский народ и малый бизнес в США возможности выражать мнение и получать средства к существованию с помощью платформы», — заключили в TikTok.

Ранее американский Минторг сообщил о запрете на скачивание TikTok и WeChat в США. Решение приняли после отказа китайской компании ByteDance продавать Microsoft американский сегмент TikTok.