Мир 22 апреля 2023, 03:16 TikTok обвинили в ведении когнитивной войны против России — НОАК НОАК: TikTok использует соцсеть для ведения когнитивной войны против России Unsplash

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Социальная сеть TikTok ведет когнитивную войну против России. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на исследование ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

TikTok присоединился к крупнейшим технологическим гигантам Facebook*, Twitter, Google, которые используют свои платформы для дискредитации российской армии. Они своими действиями «значительно подорвали моральный облик российских военных» и их международный имидж, говорится в исследовании ученых НОАК.

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Запад использовал социальные сети, чтобы продвигать контент, выставляющий Вооруженные силы России жестокими, обеляя при этом Украину. Платформы предлагают возможность при помощи нейросети создавать фейковые тексты, видео и фото, которые «ставят российскую армию под прицел общественного мнения», говорится в докладе.

При этом на Украине на сайте президент Владимира Зеленского создана петиция для прекращения действия приложения TikTok, об этом написало РИА ФАН. Глава государства обеспокоен, что в период боевых действий через соцсеть может просочиться пророссийская пропаганда.

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