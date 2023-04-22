22 апреля 2023, 03:16
TikTok обвинили в ведении когнитивной войны против России — НОАК
НОАК: TikTok использует соцсеть для ведения когнитивной войны против России
Социальная сеть TikTok ведет когнитивную войну против России. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на исследование ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
TikTok присоединился к крупнейшим технологическим гигантам Facebook*, Twitter, Google, которые используют свои платформы для дискредитации российской армии. Они своими действиями «значительно подорвали моральный облик российских военных» и их международный имидж, говорится в исследовании ученых НОАК.
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Запад использовал социальные сети, чтобы продвигать контент, выставляющий Вооруженные силы России жестокими, обеляя при этом Украину. Платформы предлагают возможность при помощи нейросети создавать фейковые тексты, видео и фото, которые «ставят российскую армию под прицел общественного мнения», говорится в докладе.
При этом на Украине на сайте президент Владимира Зеленского создана петиция для прекращения действия приложения TikTok, об этом написало РИА ФАН. Глава государства обеспокоен, что в период боевых действий через соцсеть может просочиться пророссийская пропаганда.
* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ
Китай
TikTok
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