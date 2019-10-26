TikTok на грани блока. США начали расследование против приложения

Сенаторы Тим Коттон и Чак Шумер предложили начать расследование в отношении приложения TikTok китайской компании ByteDance. Политики уверены, что знаменитая программа угрожает национальной безопасности Штатов. Бывший сотрудник Apple Даниель Депп рассказал «360» об истинных причинах претензий, а также объяснил, какие приложения могут быть опасны.

Республиканец и демократ объединились ради письма исполняющему обязанности директора американской разведки Джозефу Магуайру. В нем сенаторы отметили, что пользователи TikTok должны передавать приложению личные данные. Например, IP-адрес и геолокацию.

Источник фото: democrats.senate.gov

Разработчики заверили, что данные американцев хранят и используют исключительно на территории Штатов. Однако Тим Коттон и Чак Шумер уверены: китайская компания все равно передает всю информацию властям КНР.

Личные данные собирают практически все приложения. Странно, что выбор сенаторов пал именно на TikTok. Об этом в разговоре с «360» рассказал бывший сотрудник Apple Даниель Депп. Он напомнил, что приложения для знакомств — Tinder, Badoo — просят от клиентов куда большее количество данных. Однако это никого не беспокоит. TikTok же «максимально безобидно», по словам Деппа. Он напомнил, что основная аудитория программы — дети 12-14 лет. Собеседник «360» недоумевает, какую секретную информацию, по мнению сенаторов, может нести в себе контент подростков.

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«В свое время Штаты говорили об угрозе, исходящей от Ирака. Тогда Багдад закупил какую-то колоссальную часть консолей PlayStation для того, чтобы использовать их, по заверениям Вашингтона, в каких-то боеголовках. Думаю, если так к этому подходить, то каждое второе приложение может представлять угрозу. Так в Штатах приложений может и не остаться», — заявил Депп.

Он видит реальную причину повышенного внимания сенаторов к программе в разногласиях США и Китая. «Это политическая игра, которая перенеслась на приложение», — считает бывший сотрудник Apple. Он привел в пример приложение ВКонтакте, которое теперь не работает на территории Украины, хотя тот же самый Facebook никого там не пугает.

Запретить TikTok на территории Штатов вполне реально, по мнению собеседника «360». Правда, это ограничение можно будет легко обойти. Зато сам запрет наверняка вызовет общественный резонанс.

«При этом Apple может и оставить приложение в AppStore, так как политика компании очень лояльная. И никто ничего не сделает», — отметил Депп.