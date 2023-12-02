Мир 02 декабря 2023, 23:27 Tik-Tok — везде. Живущий в Пекине москвич назвал вещи, которые бесят россиян в Китае Переехавший в Китай россиянин пожаловался на самые раздражающие в стране вещи Unsplash

Читать 360tv в

Некоторые моменты раздражают иностранцев в Китае. Самые раздражающие вещи в беседе с msk1.ru перечислил российский студент Никита Куликов, который переехал в Пекин для обучения в магистратуре после окончания МГУ.

Москвич пожаловался, что из-за глобального блокировщика интернета в КНР недоступны популярные мессенджеры и сервисы. При этом работающий VPN найти тоже непросто, а большинство приложений удалены из магазинов.

Реклама

Зато в Китае есть сервисы под каждую задачу, что тоже бесит иностранцев. Человеку нужно скачать местный маркетплейс «Таобао», а для оплаты товаров следует дополнительно загрузить Alipay — посредник между банковской карточкой и продавцом. Не все приложения перевели на английский язык, что является настоящей проблемой для иностранцев.

«В каждом из этих приложений есть свой аналог Tik-Tok. Вот зачем?» — выразил недоумение Никита.

Найти англоязычного человека в Москве гораздо легче, чем в КНР. Если китаец знает английский, то, скорее всего, постесняется на нем говорить. Также среди раздражающих факторов студент выделил хаос на дорогах, темп жизни в Китае и сложные движения пешеходов.

Ранее сообщалось, что китайцы стали лидерами по количеству поездок в Россию. С января по сентябрь 2023 года жители КНР пересекли границу с РФ 105,8 тысячи раз.