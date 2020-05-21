Тихоокеанский флот получит около 15 новых кораблей в 2020 году
Тихоокеанский флот в этом году получит около 15 новых боевых кораблей и судов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.
В сообщении говорится, что «в 2020 году флот получит в свой состав порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения, три из которых являются носителями комплекса крылатых ракет семейства „Калибр“». Известно, что 21-го мая ТОФ празднует 289-ю годовщину со дня образования.