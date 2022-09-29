США получили удар от союзников в Тихом океане — СМИ | 360°

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США получили удар от союзников в Тихом океане — СМИ

The Guardian: Тихоокеанские острова отвергли предложение США о сотрудничестве

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Островные государства Тихого океана выдвинули США претензии в ответ на предложение о сотрудничестве. Об этом сообщило The Guardian.

На саммите в Вашингтоне представители США решили сблизиться со странами региона в пику растущему китайскому влиянию, указал автор материала. Но предложения Штатов вызвали у потенциальных партнеров настороженную реакцию.

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Проект документа США, как следует из материала, включает в себя 11 пунктов. Документ обязывает его участников бороться с «климатическим кризисом» в условиях осложняющейся геополитической обстановки.

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Подписывать продвигаемое Америкой соглашение отказались Соломоновы Острова. Тихоокеанское государство заявило об этом в дипломатической ноте, которая оказалась в распоряжении издания.

Как отметили представители Соломоновых Островов, они «не в состоянии принять декларацию на этой неделе». Чтобы оценить предложение Вашингтона, им необходимо время.

Штаты же надеялись принять декларацию на проходящем саммите, однако делегация островного государства отложила встречу, на которой должны были проходить обсуждения этого соглашение.

США

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