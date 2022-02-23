Тихо, спокойно и сытно. Как живут беженцы из Донбасса в лагере «Осташево» в Подмосковье

Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич посетила детский лагерь «Осташево». В нем разместились беженцы из Донбасса.

В лагере Юденич пообщалась с жителями ЛНР и ДНР, которые из-за войны вынужденно эвакуировались в Россию. В частности, она посмотрела, как именно устроен их быт. Юденич также поинтересовалась жизнью детей. Одна из приехавших рассказала, что осенью ее дочь пошла в первый класс.

Женщина пожаловалась, что сейчас у первоклашки нет необходимой для занятий канцелярии. Юденич заверила, что школа предоставит ребенку все необходимое. Еще одна мать, у которой пятеро детей, рассказала, что ее и ребят обеспечили всеми необходимыми лекарствами.

Кроме того, Юденич посетила столовую, чтобы убедиться, что люди питаются как следует. Беженцы рассказали, что еды вдоволь, готовят очень вкусно.

Скоро беженцам выдадут сим-карты, чтобы они могли связаться с родными.