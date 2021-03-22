Тихановская заявила о подготовке мирной революции в Белоруссии

Жители Белоруссии могут принять участие в голосовании на онлайн-платформе «Голос», где решат, нужно ли привлекать другие государства для переговоров с президентом республики Александром Лукашенко о передаче власти. Об этом в беседе с изданием Tut.by заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Она заявила, что количество проголосовавших составило уже более 650 тысяч человек. Все это говорит о том, что несогласных с действующей политикой властей в отношении народа все больше.

«Мы — сила, с которой нужно считаться», — заявила Тихановская. При этом она отметила, что несмотря на большое количество сторонников она все также просит о помощи.

«На данный момент наша самая большая слабость — это время. Мы сами можем осуществить эту мирную революцию, но время идет, а судьбы людей разрушаются. Люди теряют жизни, своих близких, работу, веру. Так больше продолжаться не может», — заявила она.

Тихановская заявила, что начиная с 9 августа 2020 года в Белоруссии арестовали более 32 тысяч человек, среди которых были журналисты, правозащитники и мирные демонстранты.

Она отметила, что оставлять без внимания все эти случаи нельзя. Поэтому страны Евросоюза, где отстаивается ценность верховенства закона, не могут оставлять их без внимания.

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вышли на акции протеста, которые в первые дни закончились беспорядками.



Тихановская уже заявляла, что представители ОБСЕ и ООН заявили о готовности организовать площадку и заставить Александра Лукашенко пойти на переговоры с оппозицией. Но с тех пор ситуация никак не изменилась.