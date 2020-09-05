Тихановская заявила о готовности к диалогу с Россией

Тихановская подчеркнула, что никому из представителей других государств не отказывала в общении.

«Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», — заявила она и добавила, что пока из Москвы ей никто не звонил.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила, что все, что сейчас происходит Минске — это внутренняя проблема страны, которую должны решить ее жители. Но при этом, если лидеры других стран могут поддержать или выразить свою солидарность белорусскому народу, то все Тихановская и ее соратники готовы к диалогу.

«Я призываю всех лидеров всех стран, включая Россию, стран-соседей, чтобы они уважали суверенитет нашего народа, чтобы они понимали, что наша независимость не продается и не обсуждается», — отметила она.

Кроме того Тихановская назвала фейком заявления СМИ, что в ее программе описан разрыв отношений России и Белорусии ради сближения с Евросоюзом.

«Такой программы никогда не существовало. Моя программа состоит из трех пунктов: отпустить политзаключенных, возврат к Конституции 1994 года и новые выборы», — поделилась она.

Ранее Дмитрий Песков говорил о том, что у Кремля нет контактов для переговоров с белорусской оппозицией. Россия неоднократно заявляла о том, что вмешательство в дела союзного государства недопустимы и предостерегала от этого США и ЕС.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны. На них действующий глава государства победил с результатом 80,1%. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,12%. После столкновений с силовиками акции стали мирными. По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали в ходе беспорядков пострадали сотни, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.