Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не были направлены против России

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в новом обращении заявила, что протесты в Белоруссии никогда не были направлены на Россию. Она также призвала не верить непроверенной информации.

Новое видеообращение Светланы Тихановской появилось в Telegram-канале «Пул первой». Оппозиционер обратилась к россиянам и напомнила, что народы России и Белоруссии всегда дружили друг с другом. Также политик заявила, что многие распространяют о митингах ложную информацию.

«Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой», — сообщила Тихановская.

Кроме того, бывший кандидат в президенты Белоруссии попросила не верить непроверенной информации: «Очень важно не испортить отношения между нашими народами». Сейчас политик находится в Литве.

Ранее Светлана Тихановская призвала освободить Марию Колесникову, которую задержали на границе между Украиной и Белоруссией. В начале сентября лидер белорусской оппозиции заявила о готовности к диалогу с Россией. Также она попросила всех лидеров стран-соседей уважать суверенитет белорусского народа.