Тихановская заявила, что открыта к диалогу с представителями России

Светлана Тихановская затруднилась ответить на вопрос, почему белорусская оппозиция до сих пор не контактировала с официальными представителями РФ. Она подчеркнула, что Россия и Белоруссия дружественные страны и она готова общаться по вопросу ситуации в республике с Москвой.

«Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает. Но, конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов. <…> Мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации», — приводит РБК слова Тихановской.

Она добавила, что ей очень жаль, что «Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ». Тихановская попросила не рассматривать ее в качестве будущего президента Белоруссии.

Второй месяц в Белоруссии не утихают массовые протесты, которые начались после публикации ЦИК итогов президентских выборов в республике 9 августа. По данным Центризбиркома, победу одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов, а за Тихановскую проголосовали 10,1%. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы. Начались стычки с силовиками.