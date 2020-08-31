Тихановская выступит перед СБ ООН и ПАСЕ

Чтобы выступить в СБ ООН, Тихановская должна получить согласие всех членов Совбеза. Заседание запланировано на 4 сентября.

Через несколько дней, 8 сентября, представитель белорусской оппозиции намерена посетить Парламентскую ассамблею Совета Европы.

В пресс-службе пояснили, что Тихановская просит у международного сообщества «уважать суверенитет Белоруссии» и выступить его гарантами. По словам политика, протесты граждан в стране мирные по своему характеру, а из кризиса лучше всего помогут выйти переговоры.

«Это не геополитическая революция, это политический кризис внутри страны. Народ <…> хочет выбрать нового руководителя. И он вправе сделать это сам», — привела пресс-служба слова бывшего кандидата в президенты.

Многие страны, указано в сообщении, готовы поддерживать Белоруссию финансово, способствовать приходу инвесторов и новых технологий — после свободных выборов.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. На них, как подсчитал ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция итоги голосования не признала, назвав победителем Тихановскую. Сейчас политик находится в Литве. После выборов в республике начались массовые протесты.